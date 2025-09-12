«Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ένα 24ωρο γεμάτο δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για κατοίκους και επισκέπτες από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων

«Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει στην οδό Αθηνάς ένα 24ωρο γεμάτο δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για κατοίκους και επισκέπτες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.

Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου) με μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην οδό Αθηνάς. Για 24 ώρες, από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, η πολυσύχναστη οδός -από το ύψος της Ευριπίδου μέχρι το Μοναστηράκι- απαλλαγμένη από μηχανοκίνητα οχήματα, θα γεμίσει με δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και δημιουργίας, που θα αναδείξουν τον βιώσιμο χαρακτήρα του προορισμού.

Η πρωτοβουλία «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» που διοργανώνεται για 2η χρονιά φέτος από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να δουν το κέντρο της πρωτεύουσας με άλλη ματιά: ως έναν χώρο συνάντησης, παιχνιδιού, μουσικής και ελεύθερης μετακίνησης, έναν χώρο που αναπνέει διαφορετικά και δείχνει τον δρόμο για μια πόλη πιο ανθρώπινη και βιώσιμη, αλλά και ως έναν προορισμό για τους επισκέπτες μέσω της ανάδειξης καινοτόμων εμπειριών και της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Αθήνας.

Σε δήλωσή της, η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, επισημαίνει:

«Ως Αντιδήμαρχος και της Βιώσιμης Κινητικότητας στηρίζω με θέρμη τη δράση της Αναπτυξιακής, που έρχεται να απαντήσει στις ανάγκες της εποχής για πιο ανθρώπινες πόλεις, με λιγότερη όχληση από τα αυτοκίνητα και περισσότερες πράσινες και πολιτιστικές διαδρομές. Η Αθήνα έχει όλες τις δυνατότητες να αναδείξει την πεζή και ήπια μετακίνηση, περιορίζοντας την υπερβολική χρήση του αυτοκινήτου και ενισχύοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως και με το πρόγραμμα “Ανοικτή Γειτονιά 15 λεπτών”, τους νέους κανόνες μικροκινητικότητας, που εργαζόμαστε για την αναγέννηση των γειτονιών μας έτσι και η πρωτοβουλία “Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο”, θέλει να δείξει ότι η βιώσιμη κινητικότητα είναι εφικτή και στην πόλη μας, αρκεί να την αγκαλιάσουμε όλοι».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ιωάννης Γεώργιζας, σημειώνει: «Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” αποτελεί μία συμβολική, αλλά και ουσιαστική υπενθύμιση πως η βιώσιμη κινητικότητα και η ποιότητα ζωής μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν. Για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας ιστορικός δρόμος γεμάτος κίνηση και φασαρία μετατρέπεται σε πεδίο συνύπαρξης, δημιουργίας και παιχνιδιού για κατοίκους και επισκέπτες. Μέσα από τη διοργάνωση, έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε την εμπειρία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής και κίνησης στην πόλη, με σεβασμό στο περιβάλλον και με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Εκδηλώσεις και δράσεις για όλους

Κατά τη διάρκεια του 24ώρου, η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» θα φιλοξενήσει μία σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις για όλους: από πρωτότυπα εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά, ποδήλατα, πατίνια μέχρι μουσικές παραστάσεις, αφήγηση παραμυθιών, μεταμεσονύκτιες προβολές και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Για ένα Σαββατοκύριακο, η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας βιωματικές εμπειρίες που επιτρέπουν τη διάδραση μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών ως κοινή προσπάθεια για βιωσιμότητα στον τουρισμό, με όρους ποιότητας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09

20:30 – 23:00 Disco Roller Party: DJ Nicola Lavacca

Οι δισκοθήκες ανοίγουν και ο αέρας της πόλης γεμίζει με τις καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των ’70s και ’80s. Στην κονσόλα, ο Nicola Lavacca, ένας από τους κορυφαίους συλλέκτες και DJs της Αθήνας, «υπογράφει» ένα μοναδικό αφιέρωμα στην αυθεντική ντίσκο εποχή.

Midnight Express: 23.30 – 05.30

Η ιδέα του κινηματογραφικού γκουρού, Άκη Καπράνου, επιστρέφει και ξαναφέρνει στη ζωή τη μαγεία των μεταμεσονύχτιων προβολών. Τρεις ταινίες, τρεις διαφορετικοί κόσμοι, μια κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια της πόλης.

Οι ταινίες που θα προβληθούν -κατά σειρά- είναι οι εξής:

23:30 – 01:30 The Love Bug (1968)

01:30 – 03:30 Christine (1983)

03:30 – 05:30 Blade Runner (1982)

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09

08:00 – 10:00 Μάθημα γιόγκα

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η οδός Αθηνάς μεταμορφώνεται σε έναν υπαίθριο χώρο άσκησης και χαλάρωσης. Ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία, την αρμονία και την εσωτερική γαλήνη, στην καρδιά ενός πολυσύχναστου δρόμου στο κέντρο της Αθήνας.

10:00 – 13:00 Fitness Fun

Η Αθηνάς μεταμορφώνεται σε έναν υπαίθριο χώρο fitness με ασκήσεις για όλους υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων γυμναστών.

10:00 – 12:00 «Η πόλη που αναπνέει» – Παιδικό εργαστήριο (5-7 ετών)

Ένα εργαστήριο για παιδιά 5-7 ετών που ταξιδεύουν σε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα. Μια πρώτη γνωριμία με τη λειτουργία και τα οφέλη των ΜΜΜ, αλλά κι ένα φανταστικό παιχνίδι μετακίνησης σε μια Αθήνα όπως θα τη θέλαμε: πιο καθαρή, πιο ήσυχη, πιο ανθρώπινη.

10:00 – 14:00 «Ανακυκλώνω με ρυθμό – Ζωγραφίζω με σκοπό»

Σε συνεργασία με το Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, παιδιά και γονείς αναλαμβάνουν μια δημιουργική αποστολή: να μετατρέψουν τους καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων σε μικρά έργα τέχνης!

11:00 – 17:00 Get Skated & Educated

Τα έμπειρα μέλη του Ministry of Concrete καθοδηγούν αρχάριους και προχωρημένους αναβάτες, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο σκέιτ και τα ρόλερς.

12:00 – 16:00 Εργαστήριο ποδηλάτου: Πίστα ποδηλάτου με πινακίδες ΚΟΚ

Τα παιδιά γίνονται μικροί ποδηλάτες σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα με πινακίδες του ΚΟΚ, προσφέροντας στα παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών την ευκαιρία να μάθουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας μέσα από παιχνίδι και κίνηση.

12:00 – 16:00 Εργαστήριο ποδηλάτου: Ζωγραφίζω με το ποδήλατό μου

Ένα ειδικά διαμορφωμένο ποδήλατο, με τον πίσω τροχό του να περιστρέφει έναν δίσκο με χρώμα, δημιουργεί μοναδικές, πολύχρωμες συνθέσεις σε χαρτί Α4. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να πειραματιστούν και να πάρουν μαζί τους τη δική τους ζωγραφιά ως αναμνηστικό αυτής της ιδιαίτερης γιορτής.

12:00 – 14:00 Αποστολή: Χωρίς Αυτοκίνητο – Παιδικό εργαστήριο (8-12 ετών)

Μέσα από ένα διαδραστικό παιδικό εργαστήριο, τα παιδιά μαθαίνουν ότι η χρήση του αυτοκινήτου στην πόλη δεν είναι μονόδρομος και εξερευνούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

12:00 – 15:00 “No Car Adventure” – Θεατρικό Παιχνίδι

Παιδιά και γονείς συμμετέχουν σε μια συναρπαστική διαδραστική περιπέτεια με τέσσερις σταθμούς. Κάθε σταθμός έχει διαφορετική θεματική και επιχειρεί μέσα από κινητικά παιχνίδια και βιωματικές δράσεις να συνδυάσει τη βιωματική μάθηση με τη διασκέδαση.

12:00 – 15:00 Comic Workshop: Δήμητρα Αδαμοπούλου & Νικόλας Στεφαδούρος

Βραβευμένοι σκιτσογράφοι μάς ταξιδεύουν στον κόσμο της ένατης τέχνης, δείχνοντάς μας βήμα-βήμα πώς γεννιούνται οι ιστορίες και οι ήρωες. Όλοι μαζί δημιουργούμε ένα γιγάντιο κόμικ, αφήνοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας να πρωταγωνιστήσουν στο πιο πολύχρωμο εργαστήριο του φεστιβάλ.

12:00 – 15:00 Αντώνης Βαβαγιάννης: Δεν είναι καν κουίζ

Ένα απροσδόκητο δρώμενο που ανατρέπει όσα ξέραμε για τα κουίζ. Στην καρδιά της Αθηνάς, το κοινό γίνεται πρωταγωνιστής σε μια εμπειρία γεμάτη χιούμορ, αλληλεπίδραση και απρόοπτα.

12:00 – 15:00 Καρικατούρες από τους Θανάση Πετρόπουλο, Δήμητρα Αδαμοπούλου και Νικόλα Στεφαδούρο

Στην οδό Αθηνάς, το χαμόγελο γίνεται έργο τέχνης! Οι βραβευμένοι σκιτσογράφοι Θανάσης Πετρόπουλος, Δήμητρα Αδαμοπούλου και Νικόλας Στεφαδούρος (Stef) μάς περιμένουν για να ζωγραφίσουν μικρούς και μεγάλους με το δικό τους, χιουμοριστικό στυλ.

12:00 – 16:00 Ποιος είπε ότι οι δεινόσαυροι δεν υπάρχουν; – Ross ο Δεινόσαυρος

Ο Ross, ένας γλυκύτατος, παιχνιδιάρης και γεμάτος ενέργεια έφηβος τυραννόσαυρος, εμφανίζεται στην καρδιά της πόλης και ψάχνει φίλους. Ελάτε να τον γνωρίσετε από κοντά, να τον ταΐσετε, να βγάλετε φωτογραφίες και να παίξετε μαζί του.

13:00 – 17:00 Εργαστήριο Ποδηλάτου: Πώς φαντάζομαι την πόλη

Στρώνουμε χλοοτάπητα και με τη βοήθεια ενός εικαστικού, προσκαλούμε τα παιδιά να πάρουν πινέλο και να ζωγραφίσουν την πόλη που ονειρεύονται

13:00 – 17:00 Cool Crips: Επαναπροσδιορίζοντας την αναπηρία

Ένα βιωματικό εργαστήριο το οποίο μάς φέρνει μπροστά στο πραγματικό πρόβλημα της αναπηρίας και του αποκλεισμού. Μέσα από έναν ειδικά σχεδιασμένο διάδρομο, οι συμμετέχοντες «ζουν» τον αποκλεισμό και αντιλαμβάνονται ότι τα εμπόδια δεν βρίσκονται στο σώμα, αλλά στο περιβάλλον γύρω μας.

15:00 – 18:30 Radio Producers: DJ Sets

Καταξιωμένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί δημιουργούν το μουσικό χαλί για μια Αθηνάς όπως δεν την έχουμε συνηθίσει, γεμάτη ενέργεια, ήχους και ρυθμό.

18:30 – 20:00 Πάνος Βλάχος Live

Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αυτοσχεδιασμούς, τραγούδια, γέλιο και αυθορμητισμό έρχεται στην «καρδιά» της Αθήνας. Όσα κουβαλάει τόσα χρόνια στις «αποσκευές» του ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Πάνος Βλάχος, τα καταθέτει με γενναιοδωρία στην σκηνή του «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο».