«Άθληση για Όλους»: Κλήρωση Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ποδοσφαίρου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στο Ιστορικό Δημαρχείο της πόλης, η κλήρωση για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ποδοσφαίρου του προγράμματος «Άθληση για Όλους», ενός θεσμού που προάγει τον μαζικό αθλητισμό, την άσκηση και τη συμμετοχή των δημοτών σε αθλητικές δραστηριότητες.

Ο μαζικός αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα για την προαγωγή της υγείας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών. Το Τμήμα Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους γυμναστές του προγράμματος, καταβάλλει κάθε χρόνο σημαντική προσπάθεια ώστε η διοργάνωση να βελτιώνεται συνεχώς, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες άθλησης και ψυχαγωγίας στους δημότες μας.

Το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» έχει αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία και κάθε χρόνο συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον και συμμετοχή, αποδεικνύοντας τη σημασία της οργανωμένης άθλησης στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο στήριξης της διοργάνωσης, σε όλες τις ομάδες δόθηκαν ποδοσφαιρικές μπάλες, προσφορά προς το Τμήμα Αθλητισμού από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Καλαμάτας, κ. Πρασσά.

Από την κλήρωση προέκυψαν οι παρακάτω αναμετρήσεις για την 1η αγωνιστική του Πρωταθλήματος:

ΚΤΕΛ – Μπαρτσελιώμα

Ουρανοκατέβατοι – No Pasaran

Old School – Tuba Libre

Ρεπό: No Name / Κ. Κουμάνης ΑΒΕΕ

Για το Κύπελλο, τα ζευγάρια της πρώτης φάσης είναι:

No Name / Κ. Κουμάνης ΑΒΕΕ – ΚΤΕΛ

Ουρανοκατέβατοι – Old School

Tuba Libre – No Pasaran

Στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα προκρίνεται η ομάδα Μπαρτσελιώμα.

Το Τμήμα Αθλητισμού εύχεται καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και προσκαλεί τους δημότες να στηρίξουν τη διοργάνωση, ενισχύοντας το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, της συμμετοχής και της χαράς της άθλησης.