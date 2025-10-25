Αβεβαιότητα πληρωμών – Το χρονοδιάγραμμα που δεν τηρήθηκε και τι μέλλει γενέσθαι

Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι αγρότες μετά τις αστοχίες των τελευταίων ημερών από πλευράς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), όσον αφορά τις ανακοινώσεις του για τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, τη στιγμή που ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε οι περιφέρειες είχαν έτοιμους τους φακέλους και τις εντολές των εν λόγω πληρωμών. Μάλιστα, το δελτίο Tύπου του ΥΠΑΑΤ περιείχε ανακρίβειες και «φούσκωμα» των ποσών, δημιουργώντας εντυπώσεις, που αποδείχθηκαν κενές περιεχομένου.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν όλη την εβδομάδα να επικρατήσει σύγχυση και οργή στον αγροτικό κόσμο, οδηγώντας πολλούς στην απόφαση –μετά από πολλά χρόνια– να κατέβουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο, μόλις τελειώσουν με τη συγκομιδή.

Το χρονοδιάγραμμα που δεν τηρήθηκε

Κάτω από την πίεση του πολιτικού κόστους, όπως εισπράχθηκε από τη βάση των ψηφοφόρων των βουλευτών της περιφέρειας και εκφράσθηκε κατά τη σύσκεψη της 15ης Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, συντάχθηκε πρόχειρα ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Εκείνο το «χρονοδιάγραμμα», που δημοσιεύθηκε με τη μορφή δελτίου Τύπου την ίδια μέρα, με πολλές ανακρίβειες, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Καταστρατηγήθηκε την αμέσως επόμενη μέρα και όλες οι πληρωμές στις οποίες αναφερόταν είτε δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είτε έγιναν μερικώς.

