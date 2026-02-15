Αυτά είναι τα 50 προϊόντα και υπηρεσίες που αδειάζουν τις τσέπες μας -Από το κρέας και τον καφέ ως τα ενοίκια [πίνακας]

Αν η αίσθηση ότι ο μισθός εξανεμίζεται πριν βγει ο μήνας σας φαίνεται υπερβολική, τα στοιχεία έρχονται να την επιβεβαιώσουν με τον πιο σκληρό τρόπο. Μια ματιά στη λίστα με τις 50 μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών για το δωδεκάμηνο Ιανουάριος 2025 – Ιανουάριος 2026 αποκαλύπτει μια ζοφερή πραγματικότητα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ενώ ο γενικός πληθωρισμός μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις, η “ακρίβεια της καθημερινότητας” παραμένει αμείλικτη. Από το κρέας και τον καφέ, μέχρι τα αεροπορικά εισιτήρια και τα ενοίκια, το κόστος διαβίωσης έχει εκτοξευθεί, με τα τρόφιμα να καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος στον κατάλογο της ακρίβειας.

Ο “πικρός” καφές και η πολυτέλεια του κρέατος

Για άλλη μια χρονιά, τα τρόφιμα και τα είδη σούπερ μάρκετ κυριαρχούν στη λίστα των ανατιμήσεων, μετατρέποντας τις βασικές ανάγκες σε είδη πολυτελείας.

Το μοσχάρι αναδεικνύεται στον μεγάλο “ασθενή” του καλαθιού της νοικοκυράς, καταγράφοντας αύξηση-σοκ της τάξης του 25,41%. Δεν είναι όμως το μόνο. Τα κρέατα γενικά (+11,72%), το κρέας λαγών και κουνελιών (+10,49%) και το αρνί/κατσίκι (+8,49%) συμπληρώνουν το παζλ των αυξήσεων στο κρεοπωλείο.