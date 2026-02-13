Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εφιάλτης» για τα νοικοκυριά οι τιμές σε μοσχάρι και σοκολάτα

Παρά την οριακή επιβράδυνση στον γενικό πληθωρισμό τον Ιανουάριο 2026, όπως ανακοίνωσε χθες (12.02.2026) η ΕΛΣΤΑΤ, δεν σημαίνει ότι «ελάφρυνε» και ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ, καθώς σε βασικά τρόφιμα οι ανατιμήσεις συνεχίζονται, με το μοσχάρι και την σοκολάτα να ξεχωρίζουν καθ’ όλη την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

Στο μοσχάρι, η σωρευτική μεταβολή 12μήνου διαμορφώνεται στο 25,4%, και είναι η υψηλότερη από όλα τα τρόφιμα.

Ενδεικτικά, μια τιμή λιανικής 13,50 ευρώ το κιλό προ 12μήνου αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 16,93 ευρώ, δηλαδή διαφορά 3,43 ευρώ στο κιλό.

Παράγοντες της αγοράς κρέατος αποδίδουν την εξέλιξη σε περιορισμένη προσφορά και μειωμένες σφαγές στην Ευρώπη που έκαναν πιο ακριβές τις εισαγωγές στην Ελλάδα. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση ζωικού κεφαλαίου αλλά και αυξημένα κόστη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς το μοσχάρι προστίθενται κόστη ζωοτροφών, ενέργειας, μεταφοράς και ψύξης, που ανεβαίνουν όταν η αγορά δουλεύει με περιορισμένα αποθέματα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

