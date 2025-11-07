Αυτά είναι τα ραντάρ που κόβουν κλήσεις στην Εθνική Οδό -Πώς λειτουργούν, πού τοποθετούνται

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουν οι οδηγοί που περνούν από την Εθνική Οδό, καθώς τα προηγμένα ραντάρ ταχύτητας που υπάρχουν κατά μήκος της μπορούν να εντοπίζουν άμεσα ενδεχόμενες παραβάσεις.

Μπορεί η πολιτεία να προετοιμάζει την άφιξη των νέων καμερών τεχνητής νοημοσύνης που θα τοποθετηθούν στους δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα σε σημεία-κλειδία που θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας, ωστόσο οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και στα ήδη υφιστάμενα ραντάρ ταχύτητας που επιτηρούν το οδικό δίκτυο της χώρας.

Παρότι πολλοί οδηγοί γνωρίζουν την αυστηρή επιτήρηση που υπάρχει στην Αττική Οδό, όπου υπάρχουν πάνω από 15 κάμερες κατά μήκος των 70 χιλιομέτρων της, είναι καλό να θυμόμαστε ότι και στην Εθνική Οδό υπάρχουν σημεία με υψηλή αστυνόμευση μέσω καμερών και ραντάρ.

