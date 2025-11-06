«Τα νέα της Αρκαδίας»: Οι εξελίξεις για τα στρατόπεδα της Τρίπολης, αναπλάσεις και έργα οδοποιίας στη Γορτυνία (video)

Με πλούσια θεματολογία το βράδυ της Πέμπτης 11-06-2025 η στήλη «Τα νέα της Αρκαδίας» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων μεταφέρει τον παλμό της Αρκαδικής πρωτεύουσας.

Στην ατζέντα της ημέρας οι εξελίξεις για τα στρατόπεδα της Τρίπολης και όσα προέκυψαν από τη συνάντηση του Μητροπολίτη Επιφανίου με τους Διοικητές, το βαρύ πένθος στην Τρίπολη για την απώλεια του πρώην δημάρχου, Δημοσθένης Σωτηρόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει και διοικητής στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Μια εξίσου σημαντική εξέλιξη για την περιοχή, αφορά στο νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό στην περιοχή Φιλικών αλλά και οι ανακοινώσεις για αναπλάσεις και έργα οδοποιίας σε χωριά της Γορτυνίας.

Σχολιάζει ο δημοσιογράφος Μηνάς Αρτόπουλος.