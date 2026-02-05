Τελευταία Νέα
«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΕΠ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΟΙ ΑΜΥΚΛΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΟ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

