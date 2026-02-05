«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΕΠ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΙ ΑΜΥΚΛΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΟ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ