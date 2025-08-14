Αυτό είναι το κουμπί που σκοτώνει τον κινητήρα του αυτοκινήτου σου -Γιατί δεν πρέπει να το πατήσεις

Το συγκεκριμένο πλήκτρο βοηθά στην απόδοση μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου, αλλά μπορεί να γίνει και η αιτία πρόωρου «θανάτου» του αυτοκινήτου σας.

Η αγορά ενός αυτοκινήτου αποτελεί μια σοβαρή επένδυση και ιεραρχικά έρχεται δεύτερη μετά την αγορά ενός ακινήτου. Είναι δηλαδή τέτοια η σημαντικότητα της συγκεκριμένης αγοράς, με τους αγοραστές να αναζητούν το πιο προσιτό και αξιόπιστο αυτοκίνητο της αγοράς. Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, υπάρχει ένας διακόπτης στα σύγχρονα αυτοκίνητα που μπορεί να διπλασιάσει την διάρκεια ζωής του κινητήρα. Με μόλις μία κίνηση δηλαδή, αυξάνεται η αξιοπιστία του.

