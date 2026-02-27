Νεκρά στην κατηφόρα -Το μεγάλο λάθος που καταστρέφει το αυτοκίνητο και «καίει» περισσότερη βενζίνη

Οι απόψεις διίστανται με τους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς να υποστηρίζουν σθεναρά τη χρήση της «νεκράς» στα κατηφορικά κομμάτια, ενώ οι νεότεροι οδηγοί διαφωνούν πλήρως με αυτή την εκτίμηση.

Αν και υπό κάθε πρίσμα η «νεκρά» στην ευθεία και ακόμη περισσότερο στην κατηφόρα για οικονομία καυσίμου δεν έχει απολύτως καμία λογική εφαρμογή στα σημερινά αυτοκίνητα, αρκετές δεκαετίες πριν, όταν τα αυτοκίνητα είχαν ακόμα καρμπυρατέρ, αυτή η πρακτική ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Ωστόσο η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτή την πρακτική κατά την οδήγηση, καθώς εκτός του ότι δεν υπάρχει όφελος στην οικονομία καυσίμου, αυξάνεται σημαντικά το ρίσκο ατυχήματος.

