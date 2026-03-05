Έτσι εντοπίζουν το αυτοκίνητό σου χωρίς να το καταλάβεις -Ποιο σύστημα ασφαλείας προδίδει πού είσαι

Μία πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι ένα σύστημα ασφαλείας που διαθέτουν όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα αποτελεί δυνητικό κίνδυνο που επιτρέπει την παρακολούθηση του αυτοκινήτου μας.

Ανάμεσα στα συστήματα των σύγχρονων αυτοκινήτων που πλέον δεν «διαφημίζονται» πολύ, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ασφάλειά μας και αποτελούν μέρος του στάνταρ εξοπλισμού, είναι και το σύστημα TPMS για τα ελαστικά μας.

Το TPMS αποτελείται από μικρούς αισθητήρες τοποθετημένους σε κάθε τροχό, οι οποίοι μετρούν την πίεση του αέρα στο ελαστικό και αποστέλλουν ασύρματα σήματα στη μονάδα ελέγχου του οχήματος (ECU). Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης κάτω από το προκαθορισμένο όριο, ενεργοποιείται σχετική προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων.

