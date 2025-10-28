Αυτοί είναι οι λόγοι που σας κοιτάζει ο σκύλος σας

Σκεφτείτε μια γνώριμη εικόνα: Βρίσκεστε ξαπλωμένοι στον καναπέ σας διαβάζοντας ένα βιβλίο. Και ενώ είστε εντελώς απορροφημένοι, νιώθετε ένα βλέμμα να σας ”καρφώνει”. Στρίβετε το κεφάλι σας και εντοπίζετε τον σκύλο σας να σας παρακολουθεί από την άλλη άκρη του δωματίου.

Το αγαπημένο σας αυτό πλάσμα σάς κοιτάζει κατευθείαν στα μάτια. Του χαμογελάτε, του λέτε κάτι γλυκό και συνεχίζετε το διάβασμα. Και εκείνο συνεχίζει να σας κοιτάει. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Τι ακριβώς περνάει από το μυαλό του εκείνη την ώρα;

«Μία από τις πρώτες ανακαλύψεις των ερευνών που έχουν γίνει για τη γνωστική λειτουργία των σκύλων είναι ότι τα ζώα αυτά θα μας κοιτάξουν στο πρόσωπο- και στα μάτια- με έναν τρόπο που είναι ασυνήθιστος για τα ζώα γενικά. Τα περισσότερα ζώα χρησιμοποιούν το βλέμμα ως ένδειξη απειλής. Οι λύκοι, για παράδειγμα, θα κοιτάξουν έναν άγνωστο λύκο, ίσως για να αποφύγουν μια σύγκρουση”, θα πει η Alexandra Horowitz, ερευνήτρια και επίκουρη αναπληρώτρια στο Barnard College του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης και συγγραφέας του best seller των New York Times, ”Inside of a Dog: What Dogs See, Smell, and Know” συμπληρώνοντας: ”Το σκυλάκι σας όμως με το να σας κοιτάει ψάχνει ενδείξεις σχετικά με το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και τι πρέπει να κάνει.

