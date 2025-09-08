Η Ευγενία Νιάρχου επισκέφθηκε τη Βαμβακού, το χωριό του παππού της

Το χωριό Βαμβακού στη Λακωνία, τον τόπο καταγωγής του παππού της, Σταύρου, επισκέφθηκε η Ευγενία Νιάρχου.

Η κληρονόμος και επιχειρηματίας, πριν από λίγες εβδομάδες, βρέθηκε στη Βαμβακού τιμώντας της ρίζες και δεν παρέλειψε να μοιραστεί διάφορες στιγμές με τους ακολούθους της στο Instagram.

Όπως φαίνεται, η Ευγενία Νιάρχος αποτύπωσε διάφορες γωνιές του τόπου και επισκέφθηκε τον ανακαινισμένο χώρο του Βαμβακού Revival, μια πρωτοβουλία αναβίωσης του χωριού, που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ανάρτηση της Ευγενίας Νιάρχου για τη Βαμβακού

«Πριν από μερικές εβδομάδες έκανα ένα μικρό ταξίδι στην Πελοπόννησο, σε ένα χωριό που ονομάζεται Βαμβακού, το μέρος όπου ξεκίνησε η οικογένεια του παππού μου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ