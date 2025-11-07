Το φαινόμενο των 50 τετραγωνικών: Γιατί τα μικρά ανακαινισμένα σπίτια κάνουν θραύση στην αγορά

Από ανάγκη σε επιλογή, τα μικρά διαμερίσματα αλλάζουν τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την έννοια της οικίας.

Κάποτε το «επτά νομά σ’ ένα δωμά» ήταν το τραγούδι μιας εποχής που χαρακτηριζόταν από φτώχεια. Σήμερα, η εικόνα ενός μικρού διαμερίσματος παραπέμπει σε μια νέα αστική νοοτροπία που συνοψίζεται στα εξής χαρακτηριστικά: ολιγάρκεια, λειτουργικότητα, βιωσιμότητα. Στην Αθήνα του 2025, το μεγάλο σπίτι δεν είναι πια αυτονόητο, ούτε πάντα επιθυμητό. Η αύξηση του κόστους ζωής, η επέλαση του Airbnb στο κέντρο και η αλλαγή προτεραιοτήτων των κατοίκων των πόλεων μεταμορφώνουν την κατοικία σε κάτι διαφορετικό, σε χώρο που μας εξυπηρετεί.