Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;

Κάθε Νοέμβριο, η Black Friday φτάνει με μεγάλες υποσχέσεις για τεράστιες εκπτώσεις και προσφορές «μόνο για μία μέρα».

Μας βομβαρδίζουν με προσφορές που φαίνονται πολύ καλές για να τις αγνοήσουμε. Αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβεται κάτι πολύ πιο στρατηγικό. Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα (φέτος στις 28 Νοεμβρίου) με εκπτώσεις.

Είναι επίσης ένα ψυχολογικό γεγονός, προσεκτικά σχεδιασμένο για να εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας λαμβάνει αποφάσεις, σύμφωνα με τους Tijl Grootswagers, Ανώτερο Ερευνητή στη Γνωστική Νευροεπιστήμη και Daniel Feuerriegel, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πρόβλεψης και Λήψης Αποφάσεων.

Η κατανόηση ορισμένων από τα επιστημονικά στοιχεία που κρύβονται πίσω από αυτή τη διαδικασία μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε πότε μας ωθούν να ξοδέψουμε περισσότερα από όσα είχαμε σκοπό, υποστηρίζουν σε άρθρο τους στο The Conversation.

