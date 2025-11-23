Τέσσερις Κυριακές του Δεκέμβρη ανοιχτά τα καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Τέσσερις Κυριακές θα παραμείνουν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα τον Δεκέμβριο, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος είναι η διευκόλυνση των καταναλωτών και η ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης σε μια περίοδο παραδοσιακά αυξημένης ζήτησης.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα γίνει κατ’ εξαίρεση στις εξής ημερομηνίες:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Οι ημερομηνίες προκύπτουν σε συνεργασία του υπουργείου με τους εμπορικούς συλλόγους και εντάσσονται στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των περιόδων εκπτώσεων. Όπως σημειώνεται, το ακριβές πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων για το 2026 θα καθοριστεί με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπτώσεων και τον συνολικό εορταστικό σχεδιασμό.

Black Friday στις 28 Νοεμβρίου – Ξεκινά το κύμα των εκπτώσεων

Την ίδια ώρα, η αγορά ετοιμάζεται για τη Black Friday, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Πολλές μεγάλες αλυσίδες προετοιμάζουν ήδη εκτεταμένες εκπτωτικές δράσεις, με αρκετές εξ αυτών να ανακοινώνουν «εβδομάδα εκπτώσεων» από τις 24 Νοεμβρίου, ενώ ορισμένες μιλούν ακόμη και για «Black Month» με προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Αμέσως μετά, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσει η Cyber Monday, η οποία επικεντρώνεται στις online αγορές και κατά παράδοση αποτελεί συνέχεια της εκπτωτικής περιόδου της Black Friday.

Η εορταστική περίοδος θεωρείται κρίσιμη για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, με τους επαγγελματίες να αναμένουν αυξημένη αγοραστική κινητικότητα. Η λειτουργία των καταστημάτων τις επιπλέον Κυριακές, σε συνδυασμό με τις μεγάλες εκπτωτικές δράσεις του Νοεμβρίου, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον τζίρο των επιχειρήσεων.

