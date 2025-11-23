Πριν από την Black Friday η πληρωμή μισθών, επιδομάτων και συντάξεων Δεκεμβρίου – Οι ημερομηνίες

Με γεμάτα πορτοφόλια θα βρει εργαζόμενους και συνταξιούχους η φετινή Black Friday, καθώς η τελευταία Παρασκευή του μήνα συμπίπτει με την πληρωμή μισθών, συντάξεων και επιδομάτων.

Ειδικότερα, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Όπως συμβαίνει πάντα ωστόσο, τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ την προηγούμενη ημέρα. Έτσι, η πρώτη πληρωμή θα γίνει το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου μετά τις 17.00 και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στους μισθωτούς συνταξιούχους των τέως ταμείων ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΙΚΑ μεταξύ άλλων.

