Χαιρετίσματα στο Μπισμπικιστάν

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

«Άντε να περάσει η μέρα άντε να περάσει η ώρα και να ρθει το δειλινό» Έτσι κατά το τραγούδι του Ακη Πανου λειτουργούν και τα μέσα ενημέρωσης ! Αντε να περάσει η μέρα να σας πασάρουμε μια Μουρτζουκου, έναν Μπισμπικη , μια άλλη που έθαψε στον κήπο.. Τι να πουλήσουμε ; την αισχρή οικονομική κατάσταση των Ελλήνων ; Ούτε θέλουν να την ακούσουν..Την δικαιοσύνη που είναι τυφλή , αλλά δεν είναι κουφή γιατί ακούει μια χαρά το μέγαρο Μάξιμου ; Τι να σας πούμε για τα φράγκα του Οπεκεπε που τα φάγανε οι Φραπέδες και οι Γκορτζοι για να κάνουν μπλε την Κρήτη και όχι μόνο ;

Τι να σας πούμε για τα Τέμπη που όλο τα μπαγιατεύει η κυβέρνηση αλλά όλο τα βρίσκει μπροστά της, γιατί δεν έχει το θάρρος να παραδεχτεί τα αισχρά της λάθη ; Η μήπως να σας μιλήσουμε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας που δήθεν μας έβαλε , χωρίς να μας ρωτήσει , ο πρωθυπουργός και τώρα η μόνη μας αξία διεθνώς είναι τα ακίνητα μας που αγοράζουν μαζικά Ισραηλινοί και Τούρκοι και δεν θα μείνει ούτε γκαρσονιέρα να στεγαστεί ο Έλληνας ..

Για αυτό σας λέω , εδώ είναι η χώρα του Μπισμπικη και της Μουρτζουκου, το Μπισμπικισταν που πουλάει ξεφτίλα στον τηλεθεατή για να έχει να κουβεντιάζει με το διπλανό του αύριο, που θα μετράει τα ψιλά του για να αγοράσει καμιά ντομάτα στη λαϊκή ! Α ρε Καραγκιοζο έπιασε βροχή, βγες έξω από τη μπαραγκα μην πέσει η στέγη στο κεφάλι σου !