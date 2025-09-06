Χαμηλό 16μήνου για την τιμή του ρεύματος τον Αύγουστο – μειωμένη λιανική έως και 48%

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 16 μηνών έπεσε η χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο, αποκλιμάκωση που αντικατοπτρίστηκε και στις τιμές λιανικής για τον Σεπτέμβριο, οι οποίες είναι μειωμένες έως και κατά 48 % σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι οι τιμές υποχώρησαν εν μέσω της αιχμής της θερινής περιόδου, οπότε κατά κανόνα παρατηρούνται υψηλές τιμές (Αύγουστος 2024: 129,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα, Αύγουστος 2023: 109,33 ευρώ, Αύγουστος 2022, με ενεργειακή κρίση: 436,53 ευρώ).
Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος:
Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην φετινή υποχώρηση των τιμών ήταν η αυξημένη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών, όχι μόνο από τα φωτοβολταϊκά αλλά και από τα αιολικά που κινήθηκαν από τα μελτέμια, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για καλύτερη λειτουργία του διασυνοριακού εμπορίου και η πολιτική παρέμβαση από τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάγκη η πτώση της χονδρικής να περάσει στα τιμολόγια λιανικής. Ακολούθησαν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου τα οποία είναι μειωμένα από 10% έως 48% σε σχέση με τον Αύγουστο. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την μεγάλη αποκλιμάκωση, η πλειονότητα των «πράσινων» τιμολογίων στα οποία παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές, είναι ακριβότερα από αρκετές προσφορές «μπλε» (σταθερών) τιμολογίων που εξασφαλίζουν έτσι χαμηλότερες χρεώσεις με χαμηλότερο ρίσκο.
Θετική ήταν η συγκυρία και στην αγορά υγρών καυσίμων όπου ενδεικτικά οι τιμές της αμόλυβδης διαμορφώθηκαν τον φετινό Αύγουστο κατά μέσο όρο στο 1,75 ευρώ το λίτρο, 10 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.
Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.businessnews.gr πατώντας ΕΔΩ