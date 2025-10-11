Χαμηλοί μισθοί και οικονομική ανασφάλεια «σπρώχνουν» τους Έλληνες στην υπερεργασία

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι χαμηλές αμοιβές ωθούν όλο και περισσότερους Έλληνες εργαζόμενους στην υπερεργασία. Οι εργαζόμενοι προτιμούν να δουλέψουν επιπλέον ώρες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες προκειμένου να ενισχύσουν το εισόδημά τους, ενώ οι αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να εξαντλήσουν τους ίδιους ανθρώπινους πόρους.

Όπως προκύπτει και από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες εργαζόμενοι κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, στο β’ τρίμηνο του 2025, πάνω από ένας στους πέντε Ελληνες εργαζόμενους (20,9%) ηλικίας 20-64 ετών εργάστηκε περισσότερα από 45 ώρες την εβδομάδα αθροιστικά, στην κύρια και τη δεύτερη απασχόλησή του.

Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,8%) και μακράν το υψηλότερο, ακολουθούμενο από αυτό των εργαζόμενων στην Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%). Στον αντίποδα τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζει η Βουλγαρία (2,5%), η Λετονία (4,1%) και η Ρουμανία (5,9%).

«Το ζητούμενο δεν είναι να δουλεύουμε περισσότερο, αλλά καλύτερα» δήλωσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, αποτυπώνοντας το παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: πολλές ώρες εργασίας, με μικρή απόδοση. Όσο για τις αποδοχές, υπενθύμισε πως ο βιομηχανικός τομέας έχει ήδη αυξήσει μισθούς κατά 35% πάνω από τον μέσο όρο – μια διακριτική απάντηση στο περσινό κάλεσμα του πρωθυπουργού για «γενναίες αυξήσεις».