Χαμηλοί μισθοί και οικονομική ανασφάλεια «σπρώχνουν» τους Έλληνες στην υπερεργασία

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι χαμηλές αμοιβές ωθούν όλο και περισσότερους Έλληνες εργαζόμενους στην υπερεργασία. Οι εργαζόμενοι προτιμούν να δουλέψουν επιπλέον ώρες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες προκειμένου να ενισχύσουν το εισόδημά τους, ενώ οι αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να εξαντλήσουν τους ίδιους ανθρώπινους πόρους.
Όπως προκύπτει και από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες εργαζόμενοι κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,8%) και μακράν το υψηλότερο, ακολουθούμενο από αυτό των εργαζόμενων στην Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%). Στον αντίποδα τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζει η Βουλγαρία (2,5%), η Λετονία (4,1%) και η Ρουμανία (5,9%).