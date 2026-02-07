Τελευταία Νέα
ChatGPT: Πώς το σύστημα εκτίμησης ηλικίας θα λειτουργεί ως «φίλτρο» προστασίας για τους νεαρούς χρήστες

Η OpenAI γνωστοποίησε ότι προχωρά στο λανσάρισμα λειτουργίας πρόβλεψης ηλικίας, με στόχο την αυτόματη αναγνώριση ανήλικων χρηστών του ChatGPT, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζεται να ανοίξει τον δρόμο για περιεχόμενο ενηλίκων στο δημοφιλές chatbot.

«Όταν το σύστημα πρόβλεψης ηλικίας εκτιμά ότι ένας λογαριασμός ενδέχεται να ανήκει σε χρήστη κάτω των 18 ετών, το ChatGPT ενεργοποιεί πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, περιορίζοντας την πρόσβαση σε ευαίσθητο περιεχόμενο», ανέφερε η OpenAI.

Οι χρήστες που θα χαρακτηριστούν λανθασμένα ως ανήλικοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν πλήρη πρόσβαση, υποβάλλοντας φωτογραφία σέλφι μέσω του Pesona, μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ταυτοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

