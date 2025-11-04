Συνεργασία-μαμούθ OpenAI και Amazon για την επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης

Η OpenAI υπέγραψε επταετή συμφωνία ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά υπηρεσιών cloud από την Amazon.com (AMZN.O), στην πρώτη μεγάλη της κίνηση για την ενίσχυση των φιλοδοξιών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μετά την αναδιάρθρωση της περασμένης εβδομάδας που της έδωσε μεγαλύτερη λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα παρέχει στην OpenAI πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες επεξεργαστές γραφικών (GPUs) της Nvidia για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δίψα της βιομηχανίας ΤΝ για υπολογιστική ισχύ, καθώς οι εταιρείες ανταγωνίζονται για τη δημιουργία συστημάτων που μπορούν να συναγωνιστούν ή και να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη 30 γιγαβάτ υπολογιστικών πόρων — ποσότητα ενέργειας ικανή να τροφοδοτήσει περίπου 25 εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά.

