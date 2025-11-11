Χειροπέδες από τους άνδρες της Ο.Π.ΔΙ. σε 38χρονο ρομά που διακινούσε ηρωίνη και ναρκωτικά δισκία στα Αρφαρά

Ηρωίνη και ναρκωτικά δισκία διακινούσε για κάποιο χρονικό διάστημα σε περιοχή των Αρφαρών Μεσσηνίας ένας 28χρονος ρομά τον οποίο συνέλαβαν οι άνδρες της νεοσύστατης Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, που εδώ και λίγα 24ωρα επιχειρεί σε καταυλισμούς ρομά της περιοχής.

Ο 38χρονος διακινούσε ηρωίνη και φαρμακευτικά δισκία σε τοξικομανείς, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στα Αρφαρά Μεσσηνίας, πουλώντας 10 ευρώ το γραμμάριο ηρωίνης και 5 ευρώ το κάθε δισκίου. Οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, αξιοποιώντας πληροφορία που είχαν περίπου έναν μήνα , προχώρησαν στη σύλληψή του χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου,

Ο συλληφθέντας πρόκειται να οδηγηθεί αρμοδίως.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, χθες (10.11.2025) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, 38χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους -24,8- γραμμαρίων, -149- ναρκωτικά δισκία, το χρηματικό ποσό των -520- ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και -1- κινητό, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.