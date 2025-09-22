Ρομά έβαλαν χέρι… στο παγκάρι εκκλησίας!

Ούτε ιερό ούτε όσιο δεν έχουν πλέον οι παραβάτες αφού μετά τις καμπάνες έβαλαν στο στόχαστρο και τα παγκάρια των εκκλησιών. Στον ιερό ναό που βρίσκεται στην Ε.Ο. Δυρραχίου – Θουρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, πρόκειται για τέσσερις ρομά οι οποίοι εισήλθαν στον ναό το απόγευμα της 21ης Σεπτεμβρίου και από το παγκάρι κατάφεραν να κλέψουν 80 ευρώ. Ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενο οδηγό, που άμεσα ενημέρωσε τις αρχές. Ένας εκ των δραστών, ένας 19χρονος, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στα Αρφαρά, μέσα στο όχημα με το οποίο νωρίτερα είχε διαφύγει με τους συνεργούς του από την εκκλησία.

Το όχημα κατασχέθηκε ενώ οι υπόλοιποι τρεις φερόμενοι ως δράστες αναζητούνται από τις αρχές στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, χθες (21.9.2025) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, 19χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε, ο ανωτέρω μαζί με ακόμη -3- άγνωστους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται, λίγο νωρίτερα αφαίρεσαν από Ιερό Ναό, χρήματα. Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας