Μεσσήνιος-Μανιάτης ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος με τα ναρκωτικά: Μοντέλο, τραγουδιστής και πανελίστας σε trash εκπομπές

Master Chef… Vegan, καθαιρεμένος Ιερέας της Ελλαδικής Εκκλησίας, μοντέλο, τραγουδιστής, πανελίστας σε trash εκπομπές και νυν… Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογητών.

Ο 46χρονος όμως άνδρας συμμετείχε σε μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών, διακινούσε “φανουρόπιτες” (κωδική ονομασία) χασίς και κοκαΐνης, που έκρυβε ακόμη και σε Ιερό Ναό της οδού Λιοσίων. Συνεργοί του, ένας παλαιοημερολογίτης ιερέας και ένας ακόμη που είχε συλληφθεί για διακίνηση μεταναστών…

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν ότι οι τρεις ιερείς ήταν άμεσοι συνεργοί της 52χρονης “αρχηγού” του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Οι “ρασοφόροι” είχαν τον ρόλο των μεταφορέων ναρκωτικών, αποθήκευσης και διακίνησης ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Ο τρίτος Ιερέας είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής για διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Οι εντολές ενεργειών τους δίνονταν από την 52χρονη και έναν 42χρονο από την Αλβανία.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι κάποιες φορές αποθήκευαν έκρυβαν τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό Αγ. Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου-Αγ. Πάντες Ιατροί – Αγ. Παΐσιος, στην οδό Λιοσίων. Από τις παρακολουθήσεις των Αστυνομικών της Δίωξης, ταυτοποιήθηκαν περιπτώσεις αγοραπωλησιών. Μάλιστα ο 46χρονος φέρεται να πήγαινε στα επίμαχα ραντεβού με τους “πελάτες” με μία πολυτελή BMW. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στις 28 Αυγούστου 2025, όπου πούλησε τρία κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με την κωδική ονομασία “φανουρόπιτες”.

Η σύλληψη του μάλιστα έγινε στο νησί της Ρόδου. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη 2.188 γραμμαρίων, την οποία θα παρέδιδε σε 46χρονο από την Αλβανία, κάτοικο της Ρόδου.

Το παρελθόν του 46χρονου

Ο 46χρονος πατέρας Παρθένιος, στο παρελθόν είχε περπατήσει σε πασαρέλες ως μοντέλο, ενώ τότε ήταν διάκονος της Ελλαδικής Εκκλησίας, από την οποία καθαιρέθηκε το 2002. Παράλληλα συμμετείχε σε πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών. Το 2014 ενθρονίστηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογητών.

Ο Πάτερ Παρθένιος είχε εκδώσει βιβλίο με συνταγές μαγειρικής το 2018, ενώ είχε κανάλι στο youtube με περισσότερους από 200 χιλιάδες εγγεγραμμένους και πάνω από 250 βίντεο που έχουν χιλιάδες προβολές. Σε αυτά παρουσίαζε συνταγές vegan και υγιεινής διατροφής.

Κατά την απολογία του μετά τη σύλληψή του παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στο κύκλωμα. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για πρόκληση σωματικής βλάβης.

