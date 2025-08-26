Χειροπέδες σε 57χρονο που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στη Μεσσήνη – Ζητούσε 10 ευρώ το γραμμάριο κάνναβης και 5 ευρώ για κάθε δισκίο

Περίπου δυο μήνες είχαν οι Αστυνομικές Αρχές στα χέρια τους την πληροφορία πως ο συγκεκριμένος άνδρας διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε τοξικομανείς στην περιοχή.

Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (25/08/25) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του στη Μεσσήνη, όπου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες. Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί βρήκαν σε δυο διαφορετικές συσκευασίες κάνναβης, μια των 1,10 γραμμάριων και μια ακόμη των 58 γραμμαρίων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 57χρονος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή χρεώνοντας 10 ευρώ το γραμμάριο και 5 ευρώ το δισκίο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά Συνελήφθη, χθες (25.8.2025) το πρωί, στη Μεσσήνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 57χρονος ημεδαπός, γιατί σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -69- γραμμαρίων, -102- ναρκωτικά δισκία, ζυγαριά, καθώς και κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.