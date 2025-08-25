Τελευταία Νέα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αργολίδα: Έδεσε τον σκύλο του στο αυτοκίνητο και τον έσερνε – Συνελήφθη από τις αρχές ο 81χρονος δράστης

Συνελήφθη 81χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς στην Αργολίδα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, σήμερα (25.8.2025) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας, 81χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες (24.8.2025) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας, ο δράστης είχε δεμένο ζώο (σκύλο) στο πίσω μέρος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου που οδηγούσε και το έσερνε επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας.

