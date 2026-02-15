Τελευταία Νέα
Chevron – Helleniq Energy: Αύριο πέφτουν οι υπογραφές στις συμβάσεις – Τα ορόσημα και οι προοπτικές για την Ελλάδα

Μια νέα σελίδα ανοίγει αύριο (16.2.2026) για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy για την έναρξη των ερευνών στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Πιο συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής παραμένει ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, που εξασφαλίζει τη διοχέτευση τυχόν μελλοντικών κοιτασμάτων στη διεθνή αγορά και αξιοποιεί τις επενδύσεις της Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy στα θαλάσσια blocks.

Σε συνδυασμό με τις υποδομές ΥΦΑ και τους διασυνδετήριους αγωγούς προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη, ο διάδρομος προβάλλεται ως βασική επιλογή για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027. Στο βαθμό που θα υπάρξουν ανακαλύψεις εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη χώρα, ο διάδρομος αυτός θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος για την εξαγωγή των ποσοτήτων αερίου που θα υπερβαίνουν τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

