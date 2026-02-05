Τελευταία Νέα
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Ένα νέο ορόσημο για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες και στην πρωτοβουλία της χώρας να ερευνήσει τον ορυκτό της πλούτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ έως τις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να αφιχθούν στην Αθήνα στελέχη της διοίκησης του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού Chevron, με τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα υπογράψουν τις συμβάσεις παραχώρησης για την έρευνα κι εκμετάλλευση κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες στα τέσσερα θαλάσσια blocks που κέρδισε στον διεθνή διαγωνισμό. Πρόκειται για το «Νότια Πελοπόννησος», το «Α2», το «Νότια της Κρήτης I» και το «Νότια της Κρήτης II».

Οι υπογραφές για τα blocks με τους υδρογονάνθρακες

Πηγές αναφέρουν ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει από κοινού με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Οι συμβάσεις θα υπογραφούν και αναμένεται αμέσως μετά να πάρουν το δρόμο προς κύρωση από τη Βουλή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ot.gr πατώντας εδώ 

