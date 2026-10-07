Χιλιάδες μεταχειρισμένα ήρθαν στην Ελλάδα – Η παγίδα με τα χιλιόμετρα

Η αγορά των εισαγόμενων μεταχειρισμένων μεγαλώνει ξανά στην Ελλάδα. Μαζί της, όμως, αυξάνεται και η ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο του ιστορικού κάθε αυτοκινήτου. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ισχύει μάλιστα το νέο πλαίσιο για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, ενώ η Ευρώπη ετοιμάζει ακόμη αυστηρότερο σύστημα καταγραφής των χιλιομέτρων. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου παραμένει για χιλιάδες Έλληνες η πιο προσιτή διαδρομή προς την αντικατάσταση του παλιού τους ΙΧ. Και τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα που έρχονται από το εξωτερικό αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βάρος στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 58.083 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 56.248 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 3,3%.

Η εικόνα του Αυγούστου είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική: ταξινομήθηκαν 5.391 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά, έναντι μόλις 5.159 καινούργιων. Δηλαδή, μέσα σε έναν μήνα, τα μεταχειρισμένα που ήρθαν από το εξωτερικό ξεπέρασαν τα καινούργια επιβατικά που μπήκαν στην κυκλοφορία.

Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ένα εισαγόμενο μεταχειρισμένο είναι από μόνο του προβληματικό. Χιλιάδες αυτοκίνητα εισάγονται από οργανωμένες επιχειρήσεις, διαθέτουν πλήρες ιστορικό και αποτελούν εξαιρετικές αγορές.

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