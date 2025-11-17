Χιλιάδες θύματα από τηλεφωνικές & διαδικτυακές απάτες – Μ. Σφακιαννάκης «Οι οικογένειες να δημιουργήσουν έναν κωδικό αριθμό για την προστασία τους» (video)

Έξαρση σημειώνουν οι τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες με τις τραπεζικές καταθέσεις των θυμάτων να βρίσκονται στο στόχαστρο των δραστών και να χάνουν ακόμη και χιλιάδες ευρώ. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αντιστράτηγος ε.α ΕΛ.ΑΣ. και ιδρυτής του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας Μανώλης Σφακιανάκης σημειώνοντας «Δε γίνεται το αυτονόητο, να ενημερωθεί όλος ο κόσμος για τις απάτες. Κάποιοι έχουν μεγάλες ευθύνες. Τα κονδύλια έχουν πάει σε Ινστιτούτα και Σωματεία που ουδέποτε δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα».

Ο Μανώλης Σφακιανάκης στάθηκε στο γεγονός ότι δε δίνεται σημασία σε αυτή τη μάστιγα για την περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών λέγοντας «Θα πρέπει όπως δίνουν τα voucher προσπαθώντας να μαζέψουν κόσμο για την τεχνητή νοημοσύνη να δίνουν τη δυνατότητα στο κόσμο να ενημερωθεί για τους κινδύνους. Ο κάθε επιτήδειος μπορεί να τους εξαπατήσει . Η απάτη έχει γίνει επάγγελμα ενδιαφερόμαστε για έξυπνες πόλεις και όχι για έξυπνους κατοίκους».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε βασικά βήματα που πρέπει κάποιος να εφαρμόσει, ώστε να αποφύγει να πέσει θύμα «Δε μιλάμε σε αγνώστους δεν κάνουμε κλικ αν δεν σκεφτούμε, σε ένα σύνδεσμο. Όλοι επενδύουν στην άγνοια, στο διαδίκτυο πάντα σκεπτόμαστε με κριτική σκέψη, δεν πιστεύουμε ότι θα γίνουμε πλούσιοι από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δίνει ευκαιρίες δεν σε κάνει πλούσιο» ενώ επεσήμανε πως είναι πολύ σημαντικό οι οικογένειες να δημιουργήσουν έναν κωδικό αριθμό για την καλύτερη προστασία τους σε τέτοιες περιπτώσεις επισημαίνοντας «Οι οικογένειες πρέπει να δώσουν έναν κωδικό αριθμό για τέτοια περίπτωση για να μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους».