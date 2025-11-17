Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 7:00 ΜΜ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ 40η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ PHILOXENIA

ΔΑΒΑΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛ ΒΟΙΩΝ: ”ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ”

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ»: ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΕΜΑ ΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΝΝΑΒΗ 42ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΕΔΑΠΟΣ

