Χιτσκοκικό φινάλε στην αναμέτρηση Α.Ε. Καναλακίου – Καλαμάτα BC | Ήττα 87-85 στην παράταση για τους Μεσσήνιους

Με την Α.Ε. Καναλακίου εκτός έδρας διασταύρωσαν τα ξίφη τους σήμερα οι παίκτες της Καλαμάτας σε ένα ματς που έφθασε στην παράταση και είχε… χιτσκοκικό φινάλε! Με ένα δίποντο διαφορά οι γηπεδούχοι κράτησαν το ροζ φύλλο στα χέρια τους καθώς το τελικό σκορ 87-85 διαμορφώθηκε στη παράταση μετά το 75-75 της κανονικής διάρκειας.

Η μεσσηνιακή ομάδα συνεχίζει την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής με συγκομιδή μιας νίκης και 2 απωλειών και προσμένει καλύτερες εμφανίσεις στη συνέχεια και φυσικά στη στήριξη του κόσμου της. Επόμενος αντίπαλος ο αξιόμαχος Α.Ε. Βαρθολομιού, τον οποίο θα αντιμετωπίσει την επόμενη Κυριακή 26 Οκτωβρίου στη Τέντα .