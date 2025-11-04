Χωρίς τρενάκι τα φετινά Χριστούγεννα, ο σχεδιασμός για το 2026 – Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Καλαμάτα(video)

Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης, Πρόεδρος της ‘’ΦΑΡΙΣ’’, καλεσμένος στην εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, μίλησε για το πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκπαιδευτικών δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) ,το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται

στο πλαίσιο διετούς μνημονίου συνεργασίας της ΕΛΣ με τον Δήμο Καλαμάτας και την Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ, με την υποστήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Παράλληλα αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για το τουριστικό τρενάκι, η λειτουργία του οποίου μετατίθεται για του χρόνου.