Σάρωσε με 11 Βραβεία στο 5ο Φεστιβάλ Θερμαϊκού το έργο«Μεγαλώνοντας τον Έντι» του «ΣΥΝ ΕΝΑ – Μ. Τούμπουρος» (video)

Η Μιμίκα Τάσση, ερασιτέχνης ηθοποιός και νικήτρια του Βραβείου Α’ Γυναικείου Ρόλου και ο Αρμάν Καραπετιάν, ερασιτέχνης ηθοποιός και νικητής του Βραβείου Α’ Ανδρικού Ρόλου, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με τηνΑναστασία Μάντζαρη . Οι δύο ηθοποιοί του Θεατρικού Σχήματος «ΣΥΝ ΕΝΑ –Μιχάλης Τούμπουρος» μίλησαν για τη μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία της παράστασης «Μεγαλώνοντας τον Έντι» (σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου), η οποία σάρωσε στο 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Θερμαϊκού, κατακτώντας το εντυπωσιακό ρεκόρ των 11 βραβείων. Μεταξύ άλλων, η συζήτηση

στράφηκε και στην επόμενη μεγάλη πρόκληση του Σχήματος, την πρεμιέρα του έργου του Παύλου Μάτεσι, «Η ΤΕΛΕΤΗ», η οποία ανεβαίνει αυτό το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας τη συνέχεια της δημιουργικής τους πορείας.