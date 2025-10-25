«Χορωδιακό GALA» από τον Μουσικό Όμιλο Καλαμάτας «ΟΡΦΕΥΣ»

Ο Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας «ΟΡΦΕΥΣ» διοργανώνει «Χορωδιακό GALA» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 με τη συμμετοχή των:

1) Παιδική-Νεανική Χορωδία “ROSARTE” Αθηνών

2) «Καλλιστώ» Χορωδία Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας

3) «Μελίφωνο» Φωνητικό Σύνολο Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, με χορηγία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και την υποστήριξη του Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή θα διατεθούν στην Ογκολογική Μονάδα του Γ. Ν. Καλαμάτας και στα Κέντρα Στήριξης Καλαμάτας Παιδικών Χωριών SOS.

Εισιτήρια προπωλούνται στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις» (Νικηταρά 3, Καλαμάτα)