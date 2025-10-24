Καλαμάτα: Στις 26 Οκτωβρίου ανοίγει τις πύλες της η Εικαστική Έκθεση «Μαύρο – Άσπρο»

Ο Εικαστικός Τομέας του Δήμου Καλαμάτας, παρουσιάζει τη νέα εικαστική έκθεση «Μαύρο – Άσπρο / Black & White» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Η εικαστική έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο για το φιλότεχνο κοινό, διερευνά τη μονοχρωμία ως πεδίο αισθητικής και εννοιολογικής αναζήτησης, παρουσιάζοντας έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που αναδεικνύουν τη δυναμική ανάμεσα στα όρια και τις αντιθέσεις της εικαστικής γλώσσας.

Κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες να θαυμάσουν από κοντά μοναδικά έργα σύγχρονης τέχνης, Ελλήνων και ξένων δημιουργών, απηύθυναν σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της Κ.Ε. Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, ο διευθυντής του Εικαστικού Τομέα της Κ.Ε. Φάρις, γλύπτης Παναγιώτης Λαμπρινίδης, ο οποίος έχει και τη διεύθυνση της έκθεσης καθώς και η Άρτεμις Ποταμιάνου, που υπογράφει την επιμέλειά της.

Ο κ. Βασιλόπουλος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ και ο Εικαστικός Τομέας του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζουν μια παράδοση που φέρνει στην πόλη μας σπουδαίες εκθέσεις πανελλήνιας εμβέλειας, εκθέσεις Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, εδώ στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, θα παρακολουθήσουμε μια ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Μαύρο και Άσπρο». Μια έκθεση που, όπως θα διαπιστώσουν οι επισκέπτες, δεν ανταποκρίνεται μόνο στην απλότητα του τίτλου, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο φιλότεχνο κοινό της Καλαμάτας και στους επισκέπτες της πόλης να γνωρίσουν τον διάλογο που πραγματοποιείται ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στη ισορροπία και την αντίθεση. Θα παρουσιαστούν έργα 33 δημιουργών, από διαφορετικές περιόδους και χώρες.

Θέλω, στο πρόσωπο του συνεργάτη μου, του Παναγιώτη Λαμπρινίδη, Διευθυντή του Εικαστικού Τομέα του Δήμου Καλαμάτας, να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης. Επίσης, στο πρόσωπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ, να ευχαριστήσω ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο που στηρίζει σταθερά τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες του Δήμου μας.

Θα ήθελα, φυσικά, να ευχαριστήσω και την Άρτεμις Ποταμιάνου, που επιμελείται μια ακόμη σπουδαία έκθεση του Δήμου Καλαμάτας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι και φέτος μαζί μας. Να αναφέρω επίσης ότι την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Καλούμε, λοιπόν, όλους -Καλαματιανούς και επισκέπτες- να έρθουν να γνωρίσουν αυτή τη σημαντική έκθεση, η οποία θα είναι ανοιχτή και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σας περιμένουμε από αυτή την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, έως και τις 18 Νοεμβρίου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι, στο φιλόξενο χώρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, όπου θα μπορέσετε να απολαύσετε τη μεγάλη αυτή έκθεση “Black & White”».

Ευχαριστίες εξέφρασε με τη σειρά του ο Πρόεδρος της Κ.Ε. Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, καλώντας το κοινό να απολαύσει «μια διαφορετική έκθεση – τροφή για σκέψη και διάλογο».

Ο κ. Λαμπρινίδης, σημείωσε για την έκθεση: «Πρόκειται για μία από τις πιο τολμηρές εκθέσεις που έχει παρουσιάσει ο Τομέας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Διαπραγματεύεται τις πιο έντονες εκφάνσεις των εικαστικών τεχνών, όπως είναι η αντίθεση – ως γενεσιουργός αιτία της τέχνης – αλλά και η αφαίρεση, ως νοητική διεργασία. Θα λέγαμε ότι εξερευνά τον χώρο των εικαστικών και της τέχνης γενικότερα, πέρα από αυτό που αποκαλούμε “ωραίο”. Μπορεί, άραγε, να υπάρξει τέχνη που να μην βαδίζει παράλληλα με αυτό που θεωρούμε πάντα όμορφο ή ωραίο; Οι 33 καλλιτέχνες που παρουσιάζουν τα έργα τους εδώ δίνουν διαφορετικές οπτικές πάνω σε αυτό το ερώτημα, καθώς προέρχονται από διαφορετικές χώρες, νοοτροπίες, κουλτούρες και τρόπους σκέψης. Η Άρτεμις Ποταμιάνου, που ήταν η επιλογή μου φέτος για επιμελήτρια της έκθεσης, έχει ανταποκριθεί απόλυτα στους στόχους που θέσαμε μαζί. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά και να της δώσω συγχαρητήρια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλαμάτας, που από την αρχή – ήδη από τον Μάρτιο – αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία, τον Πρόεδρο της ΦΑΡΙΣ, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΑΡΙΣ, αλλά και τους καλλιτέχνες που μας παραχώρησαν τα έργα τους, τους συλλέκτες που τα δάνεισαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση, καθώς και το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια για την οικονομική του στήριξη».

Κλείνοντας από την πλευρά της η επιμελήτρια της έκθεσης Άρτεμις Ποταμιάνου σημείωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι για δεύτερη φορά στο Black Box, όπου μου γεννήθηκε η ιδέα για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης, «Black & White». Νομίζω πως είναι ο ιδανικότερος χώρος – σαν σκηνικό θεατρικού έργου – όπου οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν και να βιώσουν αυτό το δίπολο του Άσπρου και του Μαύρου. Ένα δίπολο όπου το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αλλά στην πραγματικότητα το ένα στηρίζει και δημιουργεί το άλλο. Μαζί μας, λοιπόν, θα εξερευνήσουμε τα έργα των 33 καλλιτεχνών, που ουσιαστικά διερευνούν το πεδίο ανάμεσα στο Μαύρο και το Άσπρο – τις γκρίζες περιοχές, όλα εκείνα που λειτουργούν ως πεδίο σκέψης, ερωτημάτων και διαλόγου».