Χορός, τραγούδι και καλή παρέα: Η Τρίτη Ηλικία γιόρτασε στο Παράλιο Άστρος

Μια υπέροχη βραδιά απόλαυσαν την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 τα μέλη του ΚΑΠΗ που φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις του Παραλίου Άστρους. Χορός, φαγητό, τραγούδι από την ορχήστρα του ΚΑΠΗ και καλή παρέα ήταν τα κύρια στοιχεία της χθεσινής βραδιάς, την οποία όλοι ευχαριστήθηκαν στο έπακρο. Οι ομαδάρχες, τα μέλη και η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης κα. Κορώνη – Παπαντωνίου Κλειώ διασκέδασαν μαζί, αποδεικνύοντας πως η Τρίτη Ηλικία παραμένει ενεργή, ζωντανή και ξέρει να χαίρεται τη ζωή.

Η κα. Κορώνη σε δηλώσεις της υπογράμμισε τα εξής: «Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε παρόμοιες εκδηλώσεις μαζί με τα μέλη του ΚΑΠΗ διασκεδάζουμε και μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές. Θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε και να στηρίζουμε παρόμοιες δράσεις που χαρίζουν αγάπη και ζωντάνια σε όλους μας!»

Ο Δήμος θα στέκεται πάντα δίπλα τους, με αγάπη και σεβασμό, φροντίζοντας να δημιουργεί πολύτιμες αναμνήσεις για ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τόσα στη ζωή και την κοινωνία μας. Γιατί η χαρά τους είναι και δική μας χαρά..