Χρέη–βουνό για επιχειρήσεις και πολίτες: 111 δισ. ευρώ στην εφορία, 55 δισ. στον ΕΦΚΑ – Κίνδυνος λουκέτων για 300.000 επιχειρήσεις (video)

Η «τρύπα» των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία συνεχίζει να βαθαίνει, με τα συνολικά χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων να παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τον Ιούνιο του 2025 οι οφειλές άγγιξαν τα 111,8 δισ. ευρώ και τον Αύγουστο ήταν 111,6 δισ. ευρώ.

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σημείωσε «Αυξηθήκαν κατά 8,5 δισεκατομμύρια την τελευταία διετία. Εδώ να προσθέσουμε ότι στον ΕΦΚΑ είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όπως είπε ο ίδιος ο διοικητής του ΕΦΚΑ, έχουν φτάσει στα 55 δισεκατομμύρια. Από τη στιγμή κατά την οποία οι επιχειρήσεις και κυρίως λόγω του ενεργειακού και της ακρίβειας δεν βγαίνουν, προστίθεται και το ενοίκιο που είναι πιο έντονο στις μεγάλες πόλεις, τι κάνουν, αφού δεν έχουν ρευστότητα, δεν τους δίνουν και οι τράπεζες, δεν πληρώνουν τον ΕΦΚΑ, δεν πληρώνουν την εφορία για να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό θα μπορούσε η κυβέρνηση να το λύσει, είναι αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν, να βάλει μια ρύθμιση στα χρέη που είναι πάνω από 300.000 επιχειρήσεις, όσο δεν τη βάζει και όσο δεν έχει ακατάσχετο λογαριασμό, βοηθάει την παραοικονομία και μετά διαμαρτύρεται για αυτό… Άρα τα χρέη, η άποψή μου είναι ότι όσο συνεχίζεται ειδικά το θέμα του ενεργειακού, θα μεγαλώσουν πολύ περισσότερο στο μέλλον. Αξίζει ακόμα να σας πω κάτι που το ξέρουν λίγοι. Πρέπει να σας πω το ΓΕΜΗ, το μητρώο δηλαδή που κρατείτε σε κάτι επιχείρηση είναι υποχρεωτικό από το 2018. Σήμερα πήραμε τα στοιχεία πόσοι το πλήρωσαν. Από αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να το πληρώσουν, δεν το έχουν πληρώσει παραπάνω από το εν τρίτο. Δηλαδή εμφανίζονται στο επιμελητήριο 180.000 επιχειρήσεις οι 60.000 θα το έχουν πληρώσει. Ξέρετε, ένα χρέος που το 2014 ήταν 100 χιλιάδες, τώρα είναι 350 χιλιάδες. Έχει τα πρόστιμα, έχει τα επιτόκια που έχει πάνω, έχει προσαυξήσεις. Άρα καθιστά αδύνατη την πληρωμή του χρέους. Και νομίζω ότι αν η κυβέρνηση δεν πάρει κανένα μέτρο, έχει προαποφασίσει 300 χιλιάδες επιχειρήσεις, να τις κλείσει».

Την ίδια στιγμή παράταση πήρε η εφαρμογή της Iris για τις επιχειρήσεις «Είναι καλό γιατί μειώνει τις χρεώσεις. Παραλίγο να πέσει πρόστιμο τη στιγμή που οι πάροχοι δεν ήταν έτοιμοι. Για να το βάλει μια επιχείρηση πρέπει να πληρώσει από 500 έως 1550 ευρώ δεν είναι ανέξοδο. Όλα αυτά αυξάνουν τα έξοδα των επιχειρήσεων».

Όσον αφορά τα μέτρα της ΔΕΘ είπε «Αφορούν ειδικές κατηγορίες δεν υπάρχει μέτρο που αφορά τις επιχειρήσεις. Όσο το ενεργειακό παραμένει ψηλά τόσο η ακρίβεια θα είναι μεγάλη. Πλέον οι καταναλωτές παίρνουν λεφτά από τις αποταμιεύσεις. Η ακρίβεια έχει μεγάλη εξάρτηση από το ενεργειακό. Το επόμενο διάστημα αν δεν παρέμβει η κυβέρνηση θα μεγαλώσει η ακρίβεια. Τα επιδόματα ανακουφίζουν αλλά δε λύνουν το πρόβλημα».