Έργο 3 εκατ. ευρώ κατά της λειψυδρίας στον Δήμο Βέλου – Βόχας

Ένα κρίσιμο έργο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στον Δήμο Βέλου – Βόχας, συνολικού προϋπολογισμού 3.102.300 ευρώ, προχωρά σε υλοποίηση, έπειτα από απόφαση που υπεγράφη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η υπογραφή της ένταξης της πράξης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης εργασίας που συγκάλεσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το έργο, αποτελεί καίρια παρέμβαση για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη στήριξη των κατοίκων του Βέλου – Βόχας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε πως «Με το συγκεκριμένο έργο, την υλοποίηση δηλαδή του διυλιστηρίου και του αγωγού, δρομολογείται μια ουσιαστική λύση που θα ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών και θα στηρίξει την τοπική ανάπτυξη».

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η Βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Δήμαρχος Σικυωνιών Σπύρος Σταματόπουλος, ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας Θανάσης Μανάβης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς Σπύρος Δεδάκης, ο Δασάρχης Κορίνθου Αλέξιος Αδάμ, καθώς και ο Chief Retail Banking & Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης με στελέχη της Τράπεζας».