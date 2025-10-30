Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 η Περιβαλλοντική εκδήλωση στον ποταμό Άρι

Περιβαλλοντικές εκδηλώσεις στις εκβολές του ποταμού Άρι, στη Δυτική Παραλία, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30. Τις δράσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος Ακοβιτίκων & Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας «O ΠΟΣΕΙΔΩΝ» σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και την Τοπική Κοινότητα Ασπροχώματος και με τη συμμετοχή αθλητικών σωματείων και φορέων της ευρύτερης περιοχής.

Στις δράσεις συμμετέχουν και τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά με την διοργάνωση του αγώνα δρόμου 2ο ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ RUN 5km.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες :

Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο (Με την συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων)

Βαρκάδα με κανό και ποδήλατα θαλάσσης

Ιππική επίδειξη και βόλτα με άλογα

Βόλτα με ποδήλατα στον ποδηλατόδρομο και στους παραποτάμιους δρόμους

Αγώνες δρόμου (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ)

Αγώνας δρόμου 5χλμ., ώρα 11.00

Δυναμικό βάδισμα 5χλμ., ώρα 11.00

Παιδικός αγώνας 600μ. (για παιδιά Δημοτικού), ώρα 10.45

Αγώνας δρόμου 1200μ. (για παιδιά Γυμνασίου), ώρα 10.55

Τρέξιμο Νηπίων 80μ., 10.30