Χρήστος Λαμπρόπουλος: «Ο δρόμος για την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ απαιτεί σταθερή δουλειά και συνέπεια»

Την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας πραγματοποίησε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, στο Πνευματικό Κέντρο Μηλιάς του Δήμου Τρίπολης, παρουσία μελών και φίλων από ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, εκπρόσωποι του Δήμου Τρίπολης και φορέων, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της ΕΣΑμεΑ, Ιωάννη Βαρδακαστάνη, στον οποίο απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα από τον κ. Νίκο Καραλή, ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς του στο αναπηρικό κίνημα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος τόνισε: «Η ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία δεν είναι παροχή, αλλά θεμελιώδης υποχρέωση της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης. Έχουν γίνει βήματα, όμως γνωρίζουμε όλοι ότι απαιτούνται πολλά ακόμη, σε επίπεδο προσβασιμότητας, υποδομών, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στέκεται σταθερά δίπλα στο αναπηρικό κίνημα, με πράξεις και όχι με λόγια».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης σημείωσε: «Ο αγώνας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ είναι καθημερινός και αφορά όλους μας. Η συνεργασία με τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες είναι κρίσιμη, ώστε οι πολιτικές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων».