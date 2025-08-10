CNN: Η σύνοδος Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα μοιάζει με μια αργή ήττα για την Ουκρανία

Η τοποθεσία έχει σημασία, δήλωσε ο πρώην μεγιστάνας ακινήτων και πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά αργότερα ανακοίνωσε ότι η Αλάσκα – μια περιοχή που πουλήθηκε από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 158 χρόνια για 7,2 εκατ. δολάρια – θα είναι το μέρος όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιχειρήσει να πουλήσει τη συμφωνία του αιώνα, να πάρει από το Κίεβο εδάφη που ακόμη δεν έχει καταφέρει να καταλάβει.
Οι συνθήκες γύρω από τη σύνοδο της Παρασκευής ευνοούν τόσο πολύ τη Μόσχα αναφέρει το CNN, που είναι φανερό γιατί ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία μετά από μήνες ψευδών διαπραγματεύσεων, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να προκύψει μια συμφωνία που να μην αποδεκατίζει την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του αντέδρασαν με τρόμο στις πρώτες ιδέες του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για παραχώρηση των εναπομεινάντων τμημάτων των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός.
