CNN: Η σύνοδος Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα μοιάζει με μια αργή ήττα για την Ουκρανία

Οι συνθήκες γύρω από τη σύνοδο της Παρασκευής ευνοούν τόσο πολύ τη Μόσχα αναφέρει το CNN, που είναι φανερό γιατί ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία μετά από μήνες ψευδών διαπραγματεύσεων, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να προκύψει μια συμφωνία που να μην αποδεκατίζει την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του αντέδρασαν με τρόμο στις πρώτες ιδέες του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για παραχώρηση των εναπομεινάντων τμημάτων των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός.