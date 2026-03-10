Τελευταία Νέα
Από τις μεγαλύτερες αναταραχές της τιμής του πετρελαίου στην Ιστορία -Τα σχόλια Τραμπ για το τέλος του πολέμου φρέναραν το ράλι

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βιώνει μία από τις πιο ακραίες περιόδους μεταβλητότητας στην ιστορία της.

Κι αυτό καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τεράστιες αναταράξεις στην προσφορά ενέργειας.

Μέσα σε λίγες ώρες τη Δευτέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν στα 115 δολάρια το βαρέλι, προτού καταρρεύσουν ξανά κάτω από τα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας, έπειτα από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που ερμηνεύτηκαν από τις αγορές ως ένδειξη πιθανής αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παρά τη σχετική ηρεμία που ακολούθησε, αναλυτές προειδοποιούν ότι οι παγκόσμιες ενεργειακές αλυσίδες έχουν ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα και ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί.

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με «φωτιά, θάνατο και οργή» αν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ -Συνεχίζονται οι επιθέσεις
Η πιο χαοτική ημέρα στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, η Δευτέρα χαρακτηρίστηκε ως «η πιο ασταθής ημέρα συναλλαγών πετρελαίου στην παγκόσμια Ιστορία».

Στις πρώτες ώρες των συναλλαγών, η τιμή του αργού σκαρφάλωσε στα 115 δολάρια το βαρέλι, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε φόβους για δραματική μείωση της παγκόσμιας προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

