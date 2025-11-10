Δ. Πτωχός: «Βάζουμε τάξη στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, δεν λαϊκίζουμε, δεν μοιράζουμε καθρεπτάκια» – Με ενδιαφέρουσες προεκτάσεις η συζήτηση για το ΕΑΠ Μεγαλόπολης (video)

Κατά πλειοψηφία και σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα πεπραγμένα, τις πολιτικές αποχρώσεις αλλά και την αλλαγή κατεύθυνσης πέρασε στην σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, το θέμα των έργων του 6ου ΕΑΠ (ο λεγόμενος Ειδικός Αναπτυξιακός Πόρος για περιοχή Μεγαλόπολης), μαζί με το ξεκαθάρισμα το 4ου και του 5ου ΕΑΠ. Χαρακτηριστική μεταξύ άλλων ήταν και η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, που ανέλυσε την πολιτική πρακτική που αλλάζει την εικόνα στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς “μπαίνει τάξη” και επίσης η αναφορά του “εμείς δεν μοιράζουμε καθρεπτάκια…”.