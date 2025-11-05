Δημήτρης Πτωχός: «Επενδύουμε στην πρόληψη, στην υποστήριξη και στον άνθρωπο»-Νέες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε Σπάρτη και Καλαμάτα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027 η πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) για τη δημιουργία δύο νέων δομών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στη Σπάρτη και την Καλαμάτα, συνολικού προϋπολογισμού 2.693.241,69 ευρώ.

Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση κοινωνικής πολιτικής που ενισχύει το δίκτυο πρόληψης, υποστήριξης και θεραπείας σε ζητήματα εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

Η δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων στη Σπάρτη, με στόχο την πρωτοβάθμια αντιμετώπιση των εξαρτήσεων μέσω παροχής βραχείας συμβουλευτικής και θεραπευτικών παρεμβάσεων. Το Κέντρο θα εξυπηρετεί άτομα που κάνουν χρήση ή είναι εξαρτημένα από ψυχοτρόπες ουσίες, καθώς και όσους αντιμετωπίζουν συμπεριφορικές εξαρτήσεις όπως εθισμό στο διαδίκτυο, στα τυχερά παιχνίδια ή στις ηλεκτρονικές αγορές.

Η δημιουργία Κέντρου Ημέρας Βραχείας Φιλοξενίας στην Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα Μείωσης της Βλάβης. Η δομή θα απευθύνεται σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας ή έλλειψης σταθερής στέγης. Θα καλύπτει βασικές ανάγκες διαβίωσης και υγιεινής, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα ασφαλές περιβάλλον προσωρινής φιλοξενίας και φροντίδας.

Οι δύο νέες δομές θα λειτουργούν σε συνέργεια και διασύνδεση μεταξύ τους, καθώς και με το υφιστάμενο δίκτυο υπηρεσιών του ΕΟΠΑΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών και θεραπευτικών επιλογών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ανέφερε: «Με στοχευμένες παρεμβάσεις, ενισχύουμε τις κοινωνικές υποδομές της Πελοποννήσου και δημιουργούμε σύγχρονες δομές για όσους έχουν ανάγκη στήριξης. Οι εξαρτήσεις είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συντονισμένες δράσεις, πρόληψη και ουσιαστική φροντίδα. Με τις νέες δομές σε Σπάρτη και Καλαμάτα, κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά σε μια κοινωνία με μεγαλύτερη συνοχή, ανθρωπιά και προοπτική».