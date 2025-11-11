ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να καταθέσουν την ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων για το 2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Μεσσηνίας υπενθυμίζει τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων την υποχρέωσή τους να διενεργήσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2025 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής της απογραφής) και των χοίρων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025,.

Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου υποβάλλεται

– στο Τμήμα Κτηνιατρικής με έδρα την Καλαμάτα ,καθημερινά και τις ώρες 8:00 έως 12:00,

προσκομίζοντας το Μητρώο Αιγοπροβάτων ή Χοίρων, το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής και το Δελτίο Εμβολιασμού (ΔΕ) ή/και το Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (ΔΟΕ) για τη Βρουκέλλωση των Αιγών και των Προβάτων ή

-δύναται να διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ, www. minagric. gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες.

Τηλ. επικοινωνίας: Τμήμα Κτηνιατρικής Μεσσηνίας: 2721366401-409