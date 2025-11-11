«Άκυρο» το Μέτρο 222 εκατ. ευρώ για αγροτική ασφάλιση από ακαρπία – μυκητολογικά

Με «τυµπανοκρουσίες» είχε ανακοινωθεί πέρσι η πρόβλεψη ενός νέου Μέτρου ΠΑΑ ύψους 222 εκατ. ευρώ, χρηµατοδότησης ασφαλίστρων των παραγωγών για κινδύνους ακαρπίας, περονόσπορου και άλλες µυκητολογικές προσβολές. Όπως µπήκε στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ µε την 1η Τροποποίησή του, έτσι και βγήκε µε την 3η Τροποποίηση, καθώς όπως λένε οι διαχειριστικές αρχές, η µεταρρύθµιση του ΕΛΓΑ δεν προχωράει µε τους ρυθµούς που προβλεπόταν.

H επιδότηση ασφαλίστρων θα κάλυπτε µόλις το 50% του ποσού και µε δεδοµένα τα κόστη παραγωγής, θα πήγαινε… άπατο. Και όχι µόνο αυτό, ακόµη και οι αποζηµιώσεις θα ήταν αρκετά χαµηλές, και για ζηµιά που θα έφτανε έως το 50% της παραγωγής δεν θα δινόντουσαν, µε βάση τον οδηγό του Μέτρου που φιλοξενούνταν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ.