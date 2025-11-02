Επεκτείνεται από αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, το μέτρο επεκτείνεται σε νέους κλάδους, όπως το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες και οι διοικητικές υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.

Πλέον, πάνω από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 280.000 επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο νέο σύστημα, το οποίο παρακολουθεί ηλεκτρονικά τον χρόνο απασχόλησης. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αναδείξει με σαφήνεια τον πραγματικό φόρτο εργασίας, να διασφαλίσει τη δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων και να συμβάλει σε ένα πιο αξιόπιστο και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.