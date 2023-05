Δείτε LIVE από το BEST HYBRID 1 στις 7 μ.μ. τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Δείτε LIVE από το ψηφιακό κανάλι BEST HYBRID 1 της τηλεόρασης BEST, τη σημερινή 12η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί στις ώρα 7:00 μ.μ., στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί σειράς θεμάτων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα κάτωθι :

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1128/27-04-2020 Απόφασης Ένταξης της πράξης «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας» στο Π.Α.Α και έγκριση 1ης τροποποίησης σύμβασης μεταξύ Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ ΟΤΑ και Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) 2. 1η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), για «Έργα Ύδρευσης σε Περιοχές Εκτός Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) 3. 1η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), για «Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε Περιοχές Εκτός Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) 4. 2η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης «Σωστική ανασκαφή στο πλαίσιο του έργου ¨Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας¨ στο Δήμο Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) 5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Αθλητικού Ομίλου με την επωνυμία «Α.Ο. Σπερχογείας» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εργασίες ανάπλασης, βελτίωσης αποδυτηρίων και περιβάλλοντα χώρου Γηπέδου Σπερχογείας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) Β. ΤΕΧΝΙΚΑ 6. Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση περίφραξης Πάρκου ΟΣΕ». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος) Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 9. Υπεκμίσθωση ισογείου καφέ – αναψυκτηρίου με την ακάλυπτη έκτασή του, που βρίσκεται εντός του χώρου του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 10. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση ακινήτου στην περιοχή Μπιρμπίτα στο Δήμο Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Φάβας Γεώργιος, κ. Μαρινάκης Σαράντος) 11. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης στη θέση ¨Βάλτος¨ του Δήμου Καλαμάτας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευση Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ). (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 12. Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης του οικίσκου Νο 59 του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου στην Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία “ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.” και καταγγελία σύμβασης χρησιδανείου του οικίσκου προς το θεατρικό σχήμα “ΣΥΝ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ”. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 13. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 14. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης». (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) 15. Πρόσληψη εκπαιδευτικών με σύμβαση διάρκειας έως δύο μηνών για κάλυψη αναγκών ΚΔΑΠ. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) 16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας ως μέλος στην τριμελή επιτροπή εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν για το έτος 2023. (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος) Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 17. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 24/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης και στην έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης) 18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Δρούγας Παντελής)